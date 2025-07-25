Севастополец снимал фильм по заказу украинской военной разведки

Установлено, что житель Севастополя по собственной инициативе вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной Верховным судом РФ международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России. С декабря 2024 по март 2025 года молодой человек по заданию куратора из ГРУ Минобороны Украины подготовил материалы и снял фильм. Согласно заключению специалиста, сценарий фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа ВС РФ.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Кинематографист дал признательные показания на видеокамеру.