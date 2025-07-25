Объявлен в розыск за призывы убивать русских

Житель Симферополя обвиняется в публичных призывах к экстремизму.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Назара Трофимова, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что работающий на кафедре одного из крымских учебных заведений мужчина — активный участник украинских русофобских чатов мессенджера «Телеграм». В комментариях с анонимного аккаунта он активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления.

Экспертизой установлено, что текстовые записи Н.Трофимова содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские. В отношении «комментатора» возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Н.Трофимов объявлен в международный розыск, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.