Экзаменовали экскурсоводов

В Севастопольском Центре развития туризма аттестовывали экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков. Мероприятие проводится далеко не впервые и направлено на повышение уровня экскурсионного обслуживания.

В кабинете на Корнилова, 1 соискатели бейджа-сертификата не без волнения ожидают вызова в аудиторию, где заседает аттестационная комиссия. Каждому экскурсоводу предстоит отстоять свое право официально водить группы на экскурсионных маршрутах.

Как рассказала «Севастопольской газете» начальник отдела развития туристских ресурсов и информационного сопровождения управления туризма Севастополя Юлия Качан, аттестация проводится раз в месяц. Экскурсоводы и гиды, еще не прошедшие аттестацию для получения бейджа, подают заявку и соответствующие документы. Сегодня таких семеро, двое проходят первый этап аттестации — тестирование.

— Прежде, чем перейти ко второму, практическому, этапу, аттестуемый должен пройти тест, ответить правильно хотя бы на 23 вопроса из 30. В противном случае, их направляют на повторный тест, — объяснила Ю.Качан. Но, как правило, такой необходимости не возникает: все вопросы выложены на сайте центра, нужно просто подготовиться.

На практическом этапе соискателям следует ответить по билету, который они тянут, словно на школьном экзамене. Все билеты содержат вопросы о севастопольских или крымских достопримечательностях. Вытащив билет, после получасовой подготовки, аттестуемый должен изложить материал. По итогам двух этапов члены комиссии выносят вердикт о сдаче или несдаче.

В первом случае экскурсовода в течение нескольких дней вносят в реестр экскурсоводов Министерства экономического развития Российской Федерации, с выдачей бейджа сертифицированного экскурсовода, на котором обязательно указан регион, в котором проводилась аттестация. Дело в том, что экскурсоводы могут проходить аттестацию на севастопольские или крымские маршруты, а могут, на те и другие. В случае, если сертификация проводится по крымским объектам, для приема экзамена в комиссию в очном или заочном формате приглашают специалиста из Республики Крым. В этом случае, при успешном прохождении аттестации соискатель получает бейдж, где написано «Имеет право проводить экскурсии по городу Севастополю и Республике Крым».

По словам специалиста, на сегодня в Севастополе аттестовано более 300 экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, что составляет примерно две трети от общего их числа.

Ю.Качан также пояснила, как будет вестись контроль работы экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков в свете подписанного в начале июля Президентом РФ закона, предусматривающего административную ответственность за работу без необходимой подготовки.

— В управлении туризма создан сектор контрольно-надзорной деятельности. Наши сотрудники еженедельно выезжают в самые посещаемые туристами места и мониторят ситуацию на месте. Смотрим на наличие у экскурсовода бейджа, который, согласно правилам, должен быть обязательно видимым, причем, с указанием региона выдачи. В нашем случае, это Севастополь. Мы также мониторим тему в социальных сетях и в других источниках, — ответила на вопрос Ю.Качан.

Она заверила, что никто не запрещает севастопольцам знакомить с городскими достопримечательностями туристов из числа своих друзей и знакомых. Правда, при возникновении подозрений, что речь идет о экскурсионном обслуживании на коммерческой основе, сотрудники управления вправе выписать соответствующее предписание с последующим выяснением статуса такого экскурсовода и экскурсантов.