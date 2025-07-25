Душ отремонтировали, тараканов потравили

На неудовлетворительное состояние медучреждения пациенты жаловались в соцсетях, выкладывая видеодоказательства нарушений.

«В ходе прокурорской проверки устранены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в медицинском учреждении. Прокуратура города Севастополя провела проверку по сообщениям в социальных сетях о ненадлежащих условиях пребывания в городской больнице. Проверка проведена с привлечением специалистов Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки было установлено, что в терапевтическом отделении ГБУЗ С «Городская больница №1 им Н.И.Пирогова» действительно не принимались достаточные меры по дезинсекции, не работал душ, допускались иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В итоге директору департамента здравоохранения было внесено соответствующее представление об устранении установленных нарушений закона, а также причин и условий, которые тому способствовали.

«Нарушения незамедлительно устранены. В отделении проведены дополнительные дезинсекционные обработки, выполнен ремонт душа, принимаются меры с целью недопущения указанных фактов в дальнейшем», — сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.