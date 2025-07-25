40-градусная жара ожидается в Крыму 27-29 июля

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым из-за аномальной жары с 26 по 30 июля, с 27 по 29 июля ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов. От этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 30 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-9 градуса выше климатической нормы. 27, 28, 29 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара — 38-40 градусов», — цитирует сообщение ТАСС.

В МЧС владельцам домов и садоводам рекомендовали своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора, а также иметь емкость с водой или огнетушитель и оставлять проезд к дому свободным.

Жителям и гостям полуострова советуют избегать солнца и интенсивных физических нагрузок, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, а также пить больше воды.

В Севастополе синоптики прогнозируют не более +36°С днем и +22...24°С ночью. Морская вода прогрелась до +26°С.