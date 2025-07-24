Вернуть «Ауди» придется, заплатив штрафы и налоги

На арестованном судебным приставом автомобиле числятся штрафы на нарушение ПДД на сумму более миллиона рублей.

Автомобиль AUDI Q7 был остановлен на Камышовском шоссе в ходе совместного с Госавтоинспекцией рейда «Неплательщик». Оказалось, что транспортное средство зарегистрировано на предприятие, которое накопило крупные долги. Основной — неуплаченные штрафы Госавтоинспекции на сумму 1010556 рублей. Также был выявлен задолженный исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов в размере 1796056 рублей. Кроме того, у компании обнаружилась налоговая недоимка в размере 6,5 млн рублей.

Судебные приставы наложили арест, изъяли транспортное средство и переместили его на специализированную стоянку. Вернуть автомобиль владелец сможет лишь после полного погашения задолженности, а также дополнительных расходов, включая исполнительский сбор и услуг спецстоянки.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает водителям о необходимости вовремя погашать штрафы и другие задолженности. Проверить наличие неоплаченных платежей можно через портал «Госуслуги».