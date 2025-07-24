В понедельник — выходной

Выходной день объявлен в связи с Днем Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, и в связи с празднованием Дня крещения Руси. Эта дата в этом году как раз пришлась на понедельник, 28 июля.

Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий.

В понедельник, 28 июля, все государственные медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. Все записи к врачам сохраняются.

В детских садах будут работать дежурные группы. Родителям необходимо уведомить администрацию детского сада, что ребенка приведут в этот день.

Учреждения дополнительного образования, где проводились летние интенсивы (занятия) для детей, в этот понедельник не работают.