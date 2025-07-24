В Крыму вручили первый студенческий капитал

Константин и Яна Орловы учатся в Крымском медицинском институте им.С.И.Георгиевского. Семья стала первой, получившей сертификат на студенческий капитал в размере одного миллиона рублей — региональную меру поддержки, введенную в Крыму с 1 января 2025 года.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил пару с рождением малыша, пожелал молодой семье здоровья, любви, радости и подарил подарки.

Региональная мера социальной поддержки в Республике Крым в виде студенческого (семейного) капитала предоставляется в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка и может быть направлена на приобретение жилья в Крыму, уплату первоначального взноса и погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Мера поддержки предоставляется в случае рождения матерью до достижения ею возраста 25 лет ребенка, регистрация рождения которого произведена в республике. Обязательным условием также является прохождение обучения в крымском вузе или колледже, сообщило управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.