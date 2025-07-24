Расширили перечень выдаваемых предметов для новорожденных

Список выдаваемых предметов для новорожденных в пункте проката расширили с семи до 16 позиций.

Теперь родители новорожденных смогут получить в специализированном пункте проката автокресло для ребенка от шести месяцев, автолюльку, детский манеж, видеоняню, коляску для новорожденных, коляску-трансформер, коляску для близнецов. Все они отнесены к предметам первой необходимости.

По словам директора департамента соцзащиты Елены Сулягиной, пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных создаются в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» национально проекта «Семья». Речь идет о поддержке семей с детьми до полутора лет.

— Мы предлагаем расширить в пунктах проката перечень предметов, которые смогут получать родители. Ранее было принято постановление, в котором было семь наименований. Сейчас у нас сложилась экономия, и мы добавляем еще девять наименований, — сказала Е.Сулягина.

По ее словам, решение, какие предметы добавить, приняли, исходя из предложений родителей.

— Коляски для близнецов — достаточно дорогая вещь, так сразу с кондачка не купишь. Хорошо, если можно будет взять у нас в центре. Там главное следить за этими вещами после возврата, в порядок приводить, — прокомментировал принятие соответствующего постановления губернатор Михаил Развожаев.

Е.Сулягина сообщила, что сейчас заявления на выдачу этих предметов принимаются на пяти площадках, но пункт прока пока действует только на одной. Планируется создать еще два, с перспективой постоянной возобновляемости.

Кто может получить помощь:

— молодые семьи (родители до 35 лет);

— студенческие семьи;

— многодетные и малоимущие;

— семьи в трудной ситуации.

Для получения услуг необходимо обращаться в отделения Центра соцпомощи семьи и детям по адресам: ул.Пушкина, 18, ул.Н.Музыки, 30, ул.Курчатова, 11, ул.Умрихина, 3, ул.Льва Толстого, 32. Время работы: понедельник-четверг — с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 15.45. Контактный телефон — 54-21-99.

Заявки принимают всю неделю без выходных с 8.00 до 20.00 в пункте проката на ул.Пожарова, 28-а. Контактный телефон — 55-07-23.