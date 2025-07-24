Расширили категории граждан на бесплатное зубопротезирование

Постановление, касающееся бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов гражданам, проживающим в Севастополе, расширили за счет средств городского бюджета города. Решение принято 24 июля на заседании правительства города.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, в перечень категорий на бесплатное зубное протезирование теперь добавлены ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. Кроме того, на основании многочисленных обращений граждан перечень дополнен реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий.