Над Качей и морем уничтожили беспилотники

Губернатор Севастополя в соцсетях сообщил, что вечером 23 июля уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — попросил Михаил Развожаев.

По предварительной информации от Спасательной службы города, в результате атаки ВСУ осколки беспилотника упали на берег пляжа «Наш Парус». На месте падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава на Северной стороне. Огонь локализовали, угрозы распространения нет.

Также осколки упали на территорию школы в Каче: повреждены окна в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях и один легковой автомобиль. Люди не пострадали.

Губернатор напомнил, что нельзя снимать и выкладывать работу ПВО. Об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.