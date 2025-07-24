Двое погибших в Сочи: последствия ночной атаки украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь на 24 июля уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

При падении обломков БПЛА в Адлере, по последним данным, погибли две женщины, 11 человек пострадали.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря, семь — над Краснодарским краем.

Позднее Минобороны сообщило, что 24 июля с 06:20 мск до 07:20 мск дежурные средства ПВО уничтожили две беспилотника над Республикой Крым, один — над Белгородской областью.

Последствия

Падение обломков БПЛА привело к гибели женщины в Адлерском районе Сочи. Еще одна женщина получила ранения, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по уточненным данным, погибли обе женщины.

Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. Пострадали 11 человек, четверо госпитализировали, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу.

На месте происшествия работают оперативные службы.

В оперштабе также сообщили, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в гаражном кооперативе. Пожар ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.