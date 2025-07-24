Балаклаву закроют для неместных автомобилей

Департамент транспорта до окончания туристического сезона изменяет организацию дорожного движения в районе пл.1 Мая в Балаклаве.

Ограничения вводятся «в связи с ростом количества личного автотранспорта, как местных жителей, так и туристов», а также из-за прокладки канализационного коллектора по главным улицам Балаклавы. С начала лета на разрытых улицах организовали реверсивное движение, что стало причиной огромных пробок.

С 25 июля на подъездах и на площади 1 Мая передвигаться смогут только:

— резиденты — жители улиц 9 Мая, 7 Ноября, Башенной, Кирова, Герасима Рубцова, Калича, Куприна и набережной Назукина;

— сотрудники экстренных служб;

— представители сферы услуг;

— владельцы маломерных судов.

Первую неделю новая схема будет действовать в тестовом режиме.

Пропуски для резидентов можно получить в офисе Балаклавского муниципального округа и в офисе ПАО «Мостотрест». Ранее выданные пропуска остаются действительными. Консультации по вопросам получения пропуска доступны по телефону: 63-00-85.

Контроль за соблюдением пропускного режима будут осуществлять регулировщики подрядной организации и сотрудники департамента транспорта, Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и Севавтодора. Количество дежурных сотрудников на местах обещают увеличить.

Городской общественный транспорт будет двигаться по установленному расписанию в приоритетном порядке.

Для остальных автомобилистов будет доступна перехватывающая парковка на ул.Строителей. От нее до пл.1 Мая будет запустят временный маршрут с интервалом в 15 минут. Также планируется организация аналогичного маршрута от перехватывающей парковки на ул.Крестовского (район Шампанерии). Сейчас на парковку ул.Строителей заезжает маршрут № 27.

Стоимость проезда на шаттлах будет равна городскому тарифу:

— 35 рублей — при оплате наличными;

— 30 рублей — при оплате банковской картой.

На перекрытых улицах будут работать эвакуаторы, инспекторы дептранса и дежурить сотрудники ГИБДД.

Подрядной организации АО «Союздонстрой» поставлена задача — досрочно завершить часть строительных работ на пл.1 Мая и привести ее в надлежащее состояние. В течение следующей недели парковка на площади начнет работать, обещают в департаменте транспорта.