Задержали пропагандиста употребления наркотических средств

При обыске у 24-летнего жителя Севастополя нашли трафареты, баллончики и остатки листовок с адресом подпольного магазина наркотиков.

Молодой человек устроился через интернет на должность расклейщика рекламы наркотиков — печатал и расклеивал рекламные листовки о продаже запрещенных веществ и поиску новых сотрудников в наркошоп. Свою работу он выполнял так добросовестно, что работодатель предложил повышение: отвечать за баннерную рекламу в городском формате. Молодой человек согласился: изготовил трафарет, купил краску и принялся украшать Севастополь криминальными объявлениями, занося их координаты в специальный реестр.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гагаринскому району выследили «маркетолога» и совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали. При обыске у молодого человека изъяли трафареты, баллончики и остатки листовок.

В отношении задержанного составлены 10 протоколов об административном правонарушении за «Пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В настоящее время оперативники проверяют его причастность к нанесению аналогичной наркорекламы в других районах Севастополя, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.