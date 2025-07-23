В Музее христианства покажут фильм «Крестный отец»

В День Крещения Руси, 28 июля, в Новом Херсонесе откроется первая часть экспозиции «Крестный отец». Это — масштабное кинополотно о том, как решалась судьба целой цивилизации.

Проект создается с применением передовых технологий — в том числе искусственного интеллекта, воссоздавшего визуальные образы с высокой степенью детализации. Все материалы проходят историческую экспертизу: команда ученых контролирует соответствие архитектуры, костюмов и предметов быта 10 века.

В основе экспозиции лежит авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также режиссерский сценарий, подготовленный в сотрудничестве с командой промт-дизайнеров, ретушеров, музейных сотрудников, историков, художников и технических специалистов.

Особое внимание уделено проекционным решениям. В экспозиции применяются нестандартные форматы — широкоформатные проекции до 8:1, а также уникальный проекционный экран 43×43 метра. Это решение стало возможным благодаря собственным технологическим разработкам, не имевшим аналогов в музейной практике.

Это первый этап масштабной экспозиции, которая будет развиваться, дополняться новыми залами и мультимедийными форматами.

Билеты на показ с категорией 12+ уже доступны в продаже, сообщила пресс-служба музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Цена — от 700 рублей. Сеансы — каждые 20 минут.