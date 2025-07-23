Таможенники обнаружили на судне контрабанду

В ходе осмотра теплохода, прибывшего в порт Севастополь, обнаружена партия судовых протекторов в количестве 994 шт. Сведения о наличии на судне данных товаров в документах отсутствовали.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье «недекларирование товаров». Ему грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Протекторы изъяты и направлены на экспертизу, сообщила пресс-служба Севастопольской таможни.

Справка

Протекторная защита — это вид электрохимической защиты корпуса судна от коррозии. Защитным элементом является гальванический анод, изготовленный из металлов с меньшим электрическим потенциалом в сравнении потенциалом защищаемого элемента. Корпус судна в этой гальванической паре играет роль катода. Протекторы создают «защитную цепь», благодаря которой металл корпуса остается неповрежденным, пока протектор постепенно разрушается.