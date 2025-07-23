Пляж «Золотой» останется лесом

Выставление территории пляжа в Балаклаве на аукцион — это забота о его сохранении. Такое объяснение дала глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Она заверила, что территория пляжа не отдается под застройку.

— Наша цель — сохранить пляж «Золотой» в том виде, в котором он есть, и улучшить его санитарное состояние. Действительно, этот участок ранее использовался оператором пляжа, был заключен договор благоустройства. Но поскольку участок лесной, использовать его для рекреации можно только в рамках законодательства. Именно для приведения в законное русло всей этой деятельности был объявлен аукцион, — объяснила Б.Гаврилова.

Она еще раз повторила, что, исходя из условий договора, на лесном участке категорически запрещается капитальное строительство, огораживание участка, размещение любой не капитальной инфраструктуры в объеме не более 20% от площади участка. Также запрещается вырубка любых зеленых насаждений.

— Этот участок никогда не может быть исключен из границ севастопольского лесничества и уж, тем более из границ особо охраняемой природной территории, — уверила глава Севприроднадзора.

По ее словам, смысл предпринимаемых действий — назначить ответственное лицо, которое бы эту деятельность осуществляло и следило бы за санитарным состоянием данной территории.

— Будущий лесопользователь, если найдутся желающие заключить договор, будет обязан разработать проект освоения лесов, пройти экспертизу проекта в Министерстве природных ресурсов РФ и стать равноценным лесопользователем в соответствие с требованиями лесного кодекса, — подчеркнула Ю. Гаврилова.

Она также пообещала, что контроль за всем этим будет осуществлять Севприроднадзор, а в случае невыполнения любого условия договора, таковой будет расторгнут. По информации Ю. Гавриловой, арендодатель сможет начать заработать только после того, как проект освоения леса получит положительное заключение экспертизы, не ранее.

Глэмпинги устанавливать там не будут. Зато можно будет размещать лежаки и осуществлять деятельность, практикуемую на севастопольских пляжах.

Севастопольцам обещают свободный доступ, загораживать участок запрещено. Свободный доступ обеспечивается и лесным законодательством, и водным кодексом РФ. Доступ к морю ограничивать нельзя!

Договор на 20 лет Ю.Гаврилова объяснила нормами лесного кодекса и сославшись на опыт коллег а других регионах. Она назвала такой срок экономически обоснованным.

По словам Ю.Гавриловой, сейчас доступ на данную территорию есть, состояние пляжа и примыкающего к нему леса она оценила как характерное для этой части побережья.

Она также сообщила, что размещение палаточного лагеря на данной территории возможно.

Торги состоятся в первой декаде сентября. Первоначальная цена аренды в год за 2,7 га пляжа и леса — чуть более миллиона рублей.

Интересно, что пляж «Золотой» был исключен из списка пляжей Севастополя еще летом прошлого года. Но об этом стало известно лишь накануне купального сезона 2025 года.