ЛДПР требует отменить роуминг в Севастополе

На качество мобильной связи и интернета в Севастополе жалуется большинство жителей региона. Высокие цены на услуги связи и плохое ее качество негативно влияют как на развитие экономики Крымского полуострова, так и на качество жизни населения.

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев — один из немногих политиков региона, кто не боится «воевать» за интересы жителей и требует от ведущих федеральных операторов связи изменить ситуацию.

Благодаря активной позиции и действиям севастопольского отделения ЛДПР, в свое время федеральные операторы пообещали отменить в регионе роуминг. Например, МТС в начале апреля сообщила, что сделает это «не позднее 30 июня». Причем ЛДПР вывела обсуждение этого вопроса на уровень ФАС РФ и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Однако, ситуация не изменилась до сих пор. Роуминг по-прежнему действует, а качество связи не улучшилось. Та же МТС по-прежнему ограничивает потребление быстрого мобильного интернета 500 мб, даже если в «домашнем» регионе у абонента есть запас в гигабайты трафика. При этом ранее компания заверила, что к туристическому сезону-2025 абоненты МТС со всей России смогут оплачивать мобильную связь на отдыхе по расценкам своего «домашнего» региона.

Илья Журавлев: «Необходимо навести порядок в сфере мобильной связи и интернета. От низкого качества услуг, медленного и дорогого интернета страдают все жители полуострова, включая молодежь, которая из-за этого испытывает в том числе проблемы с учебой».

На недавно проведенном И.Журавлевым молодежном «круглом столе» именно молодые люди подняли этот вопрос и попросили у ЛДПР помощи. Кроме того, ребята выразили готовность активно участвовать во взаимодействии с операторами.

«Мы предметно и серьезно занимаемся решением проблемы мобильной связи и интернета в Севастополе и не намерены останавливаться, пока не добьемся конкретного результата, — говорит И.Журавлев. — В ближайшее время мы обратимся с нашими наработками к лидеру партии Леониду Слуцкому, чтобы привлечь всю мощь и авторитет ЛДПР. Связь в Севастополе должна быть не хуже и не дороже, чем во всей России, это однозначно».

Политолог Владимир Джаралла, комментируя ситуацию в Севастополе, отметил, что ЛДПР — одна из немногих партий в новых регионах страны, кто реально борется за справедливость по отоношению к населению.

«Тема, которую поднял Илья Журавлев на круглом столе сверхактуальная и касается буквально каждого человека, — заявил эксперт. — Нужно понимать, что качественная и дешевая сотовая связь — это необходимое условие для нормальной работы бизнеса, учебы и досуга».

Политолог выразил надежду, что принципиальная позиция севастопольской ЛДПР и ее руководителя И.Журавлева ускорят решение проблемы мобильной связи на Крымском полуострове.