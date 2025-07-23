Кандидатов в губернаторы будет не больше пяти
Севастопольская городская избирательная комиссия 21 июля завершила прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора города Севастополя.
Всего на регистрацию предоставили документы пять кандидатов от пяти парламентских партий, в том числе подписные листы в поддержку по муниципальному фильтру.
14 июля документы представил Илья Журавлев, Севастопольское городское отделение ЛДПР. 18 июля — Ирина Салина, РО в Севастополе партии «Новые люди». 21 июля — Сергей Круглов, партия «Справедливая Россия — за правду в Севастополе». 21 июля — Геннадий Кушнир, Севастопольское городское отделение КПРФ. 21 июля — Михаил Развожаев, Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия».
Решение о регистрации либо об отказе избирательная комиссия принимает в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов.
Выборы губернатора города Севастополя, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.