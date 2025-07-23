Бизнесменов, желающих получить субсидию, не нашлось

Департамент экономического развития Севастополя объявил несостоявшимся конкурс проектов по созданию и (или) развитию индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка

На подачу документов отводилось 30 дней — с 6 по 26 июня. На основе конкурсных проектов департамент должен был подготовить документы на получение федеральной субсидии бюджету Севастополя на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Заявок в адрес департамента не поступило.