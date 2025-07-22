Выпуску «Мирамистина» судебный спор о регистрации препарата не угрожает

Судебный спор, из-за которого деятельность компании-производителя антисептика «Мирамистин» и «Окомистин» блокирована на всей территории РФ, не имеет отношения к непосредственному производству препарата и не ставит под угрозу его выпуск, сообщил ТАСС адвокат собственников компании «Инфамед» Рубен Маркарьян.

«Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает, а спор между владельцами ООО «Инфамед» и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата и не ставит под угрозу его выпуск и успешную реализацию на территории РФ», — сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат сообщал ТАСС, что из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России блокирована работа 164 медицинских представителей компании «Инфамед», которая обеспечивает производство препарата, участвующего в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России. Судебный спор, заявлял защитник, связан с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны, которые, предложив агентские услуги и помощь в продаже «Инфамеда», убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной — более одного миллиарда рублей. На действия агентов Хейфиц владельцами «Мирамистина» было подано заявление о мошенничестве в правоохранительные органы, которые по данному факту в настоящее время уже проводят проверку.

«Компания «Инфамед» является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат раствор «Мирамистин» и «Окомистин» и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора», — отметил Р.Маркарьян. — Арбитражным судом Московской области приняты обеспечительные меры не в виде запрета на выпуск препарата, а в виде запрета собственникам «Инфамеда» отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими компании на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на вышеуказанные препараты».

О препарате

«Мирамистин» как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе «Космические биотехнологии». Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили ученые Москвы, Киева, Симферополя.

После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году «Мирамистин» был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.

Производство «Мирамистина» и внедрение его в российскую клиническую практику было осуществлено благодаря частным инвестициям.

Закупаться не нужно!

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что гражданам нужно спокойно относиться к блокировке деятельности компании-производителя «Мирамистина» на территории России. Не стоит поспешно скупать препарат в аптеках, такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

«Очень вредно сломя голову куда-то бежать и все скупать — тогда действительно будет какой-то дефицит. Поэтому нужно спокойно к этому относиться», — сказал С.Леонов.

Депутат сообщил, что деятельность компании возобновится после разрешения появившихся вопросов.

«Когда разберутся, так скажем, в финансовых перипетиях на конкретном производстве и в конкретной компании, которая занимается производством и продажами «Мирамистина», я думаю, что все это придет в норму, восстановится. Нет таких прогнозов, что это окончательно и навсегда», — объяснил глава думского комитета. Он также подчеркнул, что у «Мирамистина» «есть альтернативы, как и у любого другого фармацевтического препарата».