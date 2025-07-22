В Центре крови — новый трансфузиолог

Севастопольский Центр крови работает довольно интенсивно — за полдня 22 июля кровь пришли сдавать порядка 50 человек. По словам работников центра, это не так уж много. Обычно активность возрастает с осени, тогда и работы больше.

Впрочем, повод для журналистов прийти в этот день в данное медучреждение был иной: в Севастопольском Центре крови — новый трансфузиолог. Игорь Сурков как раз к полудню завершил прием доноров и рассказал о себе и своей профессии.

Говорит, что работает Центре крови около двух месяцев, до этого его основным местом работы была палата интенсивной терапии неврологического отделения Первой городской больницы. А вообще в Севастополь доктор вместе с семьей приехал из Сургута.

Перед тем, как перейти в трансфузиологию, прошел курсы гематологии, иммунологии, знает процесс переливания крови и может оказывать клинико-диагностическую помощь пациентам.

— Моя работа состоит в выяснении анамнеза каждого потенциального донора, дабы исключить противопоказания для сдачи крови. При отсутствии таковых я выписываю допуск к сдаче крови, чем подтверждаю возможность ее использования в лечебных заведениях Севастополя, — рассказал И.Сурков.

По его словам, его работа состоит в проведении первичных осмотров и фильтрации потенциальных доноров. Идея освоить трансфузиологию появилась у него во время работы в реанимации с препаратами крови.

— Впервые, когда нужно было перелить кровь, я увидел, насколько эффективен этот препарат, как быстро он может помочь снизить выраженность клинических симптомов. Тогда я подумал, что хотел бы узнать эту профессию лучше, — рассказал И.Сурков.

Для приобретения новой специальности доктор прошел соответствующий курс ординатуры.

— Мы не занимаемся клинической трансфузиологией. Это означает, что непосредственного контакта с больными нет. Мы заготавливаем кровь, — пояснил И.Сурков.

Сказанное молодым специалистом подтвердил и исполняющий обязанности главного врача Центра крови Вадим Антилогов. Он пояснил, что трансфузиологи в Севастополе весьма востребованы, в том числе в лечебных учреждениях, которые занимаются клиническим использованием крови.

У этой медицинской специальности также есть перспективы в связи со строительством Больницы Скорой медицинской помощи.