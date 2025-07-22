Трудоустроившиеся в селах молодые специалисты получат разовую помощь

Такое постановление принято 21 июля на заседании городского правительства. Теперь молодые специалисты, трудоустроившиеся в организации агропромышленного комплекса Севастополя, получат в качестве поддержки и повышения престижа профессии единовременную выплату из городского бюджета.

Специалисты с высшим образованием получат 250 тысяч рублей, со средним специальным — 200 тысяч рублей.

Как прозвучало на заседании, получателями станут молодые специалисты в возрасте до 35 лет включительно, завершившие обучение в сфере агропромышленного комплекса и трудоустроившиеся в Севастополе в течение трех лет.

Как это делается в Крыму

В рамках программы поддержки кадрового потенциала Министерства сельского хозяйства Республики Крым предусмотрены единовременные выплаты молодым специалистам, получившим образование по аграрному профилю. Выпускники вузов получают 250 тысяч, выпускники учебных заведений среднего профессионального образования — по 200 тысяч рублей. Они обязаны отработать в агропромышленной отрасли Крыма не менее трех лет.

С 2017 по 2024 год такую меру поддержки получили 766 молодых специалистов, в первом полугодии текущего года — еще 57 человек. Это агрономы, технологи, ветеринары и зоотехники, трактористы, механизаторы, представители ряда других профессий.