Приказано упорядочить дорожное движение в Балаклаве

Ситуацию с огромными пробками и парковками на газонах и во дворах в Балаклаве приказано нормализовать к ближайшим выходным.

Существующий «бардак» раскритиковал 21 июля на аппаратном совещании в городском правительстве губернатор Севастополя. Сейчас в Балаклаве запрещена парковка на пл.1 Мая и введено реверсивное движение на улицах Калича и Крестовского.

— В прошлые выходные я сам два раза проехал в Балаклаву. Там бардак просто невероятнейший! Я понимаю, что мы там светофоры поставили, но это уже какая-то вакханалия, а не дорожное движение! — обратился к и.о.замгубернатора Павлу Иено глава Севастополя Михаил Развожаев. Он попросил навести порядок, вплоть до запрета нерезидентам проезжать на пл.1 Мая. — Посмотрите, потому что там и так просто ничего не едет: ни туристы, ни резиденты.

Аргумент о большом количество отдыхающих показался губернатору недостаточным. Равно, как и объяснение, что «все проезжают у нас на красный свет и тем самым закрывают реверсивное движение».

— Ну, ставьте, значит, там специалистов, волонтеров. ГИБДД приглашайте. Просто надо заниматься этим вопросом. Вы что, издеваетесь, что ли, над людьми? Лучше честно сказать: оставьте машину на перехватывающей парковке и пройдите пешком, улучшите здоровье. Если инвалиды, то какие-то шаттлы поставьте. И мы с вами обсуждали нетрадиционные средства передвижения, электрические! — продолжил распекать подчиненного М.Развожаев.

Он потребовал оперативно выработать предложения по решению вопроса.

— Чтобы к следующим выходным было понимание! Примите решение, посоветуйтесь с местной администрацией, как отрегулировать резидентство, — потребовал он, заодно заявив о необходимости прекратить «цирк со специально обученными людьми, которые парковки распределяют, на местах причем для инвалидов на места для инвалидов».

По мнению губернатора следует разрешить проезд в сторону набережной только резидентам — местным жителям, доделать перехватывающую парковку и организовать движение автобусов с заездом на нее.

— Остальные — поставили машину и добрались пешком до этой площади. Не так там далеко. Тогда машины, хотя бы экстренные, смогут проезжать и разворачиваться. Пересели на общественный транспорт и доехали! И чтобы парковка там была в нормальном виде, с туалетом, со всем, — снова обратился губернатор к П.Иено, пообещав лично оценить результаты оперативно принятых решений уже в выходные 26-27 июля.

В Балаклаве прокладывают канализационный коллектор, поэтому с начала лета на главных улицах ввели реверсивное движение. Проблему пробок, возникших из-за этого, уже обсуждали на аппаратном совещании в правительстве Севастополя месяц назад. П.Иено тогда пообещал, что за неделю наведут порядок, подкорректировав реверсивный светофор, который работает некорректно.