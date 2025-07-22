Москвичи предложили жителю Подмосковья прославиться

Сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей выявили публикацию, в которой молодой человек забрался на вершину воинского мемориала в поселке Орджоникидзе , а двое его приятелей снимали «распятого» дружка на камеру мобильного телефона.

На провокационную публикацию оперативно отреагировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым и сотрудники феодосийского отдела уголовного розыска ОМВД России. Троица задержана.

Как выяснилось, жители Москвы, 18 и 19-лет, и 17-летний житель Подольска прибыли в Крым на отдых и познакомились на набережной Феодосии. Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе, москвичи предложили 17-летнему приятелю залезть на памятник, снять видеоролик и опубликовать в соцсетях для увеличения количества подписчиков.

Задержанные молодые люди дали признательные показания. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для принятия процессуального решения, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.