Гуманитарная работа продолжается

Севастопольский поэт, бард и общественный деятель Андрей Соболев в своем творчестве все последние 11 лет ориентирован на освещение событий в Крыму, Новороссии, хода СВО.

Своей задачей он считает оказание всесторонней помощи нашим бойцам на передовой, жителям новых регионов Российской Федерации, сбор и отправку гуманитарных грузов для военных подразделений и бойцов, проходящих лечение и восстановление после ранений в госпиталях. Не менее важным для А.Соболева является поддержка участников боевых действий и населения своим поэтическим словом и песенной строкой.

— Сила слова не уступит силе оружия, и значение его на войне неоценимо, — считает А.Соболев. Большую часть тиражей изданных им книг, автор передает в войсковые подразделения, библиотеки и учебные заведения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Его новая книга «От первого лица» не стала исключением: начата работа по распространению поэтического сборника в новых регионах. Совместно со своим соратником, депутатом Ялтинского горсовета, бойцом Крымского добровольческого отряда «Барс» Александром Меринковым большая партия книг была доставлена и передана в подшефное подразделение саперов, ведущих опасную и масштабную работу по разминированию территорий Донбасса. Так же поэтический сборник получили библиотеки Луганска, Донецка, Федерация профсоюзов ЛНР и Донецкий государственный университет. Не были забыты общественные и партийные организации Мелитополя.

Немалую помощь в этой миссии оказала сеть Ялтинских магазинов под руководством Реваза Хачирашвили, отправившего продуктовые наборы участника СВО.

— Гуманитарная работа будет продолжена, — обещает А.Соболев.