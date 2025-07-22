Чиновника уволили в связи с утратой доверия

«Правоохранительные органы и силовые структуры смогли выявить в органах местного самоуправления человека, который занимался активной деятельностью, порочащей Российскую Федерацию и Вооруженные Силы Российской Федерации, и который работал в интересах государства Украина», — сказал журналистам А.Верещака.

В данных обстоятельствах он принял решение уволить подчиненного в связи с утратой доверия.

А.Верещака также добавил, что Севастополь — это патриотическая столица России, именно таким воспринимается наш великий город и так отзывается о нем и Президент РФ. «Поэтому подобным проявлениям в нашем городе нет места, особенно в органах власти и в органах местного самоуправления», — подытожил глава муниципалитета.

Накануне в соцсетях Севастополя активно обсуждался 58-летний чиновник Ленинской администрации, выложивший в интернете антироссийский ролик.