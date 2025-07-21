За полгода в Севастополе выявили 103 случая онкозаболеваний

Об этом 21 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, на первом месте по выявляемости стоят сердечно-сосудистые заболевания. Новых за полгода выявлено более 3700. Таким пациентам сразу назначают дополнительные обследования и переводят на лекарственное обеспечение.

— Бывают случаи, что с диспансеризации сразу пациенты попадают на операционный стол, — сказал В.Денисов. Третье место по выявляемости после онкологии занимает сахарный диабет

Как объяснил В.Денисов, выявлению заболеваний способствуют профосмотры и диспансенизация, которые на сегодня проводятся опережающими план темпами. По плану в 2025 году профосмотры в Севастополе должны охватить более 113 тысяч человек. На сегодня осмотрено почти 68 тысяч. Такая же оптимистичная картина с диспансеризацией: ее прошли 110,5 тысяч человек, а общий план — 204,3 тысяч.

Кроме этого, ведется работа по выявлению факторов риска. К ним относятся: вредные привычки, нерациональное питание и низкая физическая активность. По словам В.Денисова, склонность ко всем трем у севастопольцев имеется. Правда, по табакокурению и гипергликемии показатели ниже среднероссийских.

План по диспансеризации удается выполнять также за счет направления в сельскую зоны мобильных медицинских комплексов.

— Сельские территории более дисциплинированные. Там активно откликаются и приходят на обследования, — поделился наблюдениями В.Денисов.

Он также сказал, что в каждой городской поликлинике организован кабинет диспансеризации, куда можно записаться даже через Госуслуги, Кабинеты работают даже по субботам, очередей нет.

Выслушав доклад главы депздрава губернатор Михаил Развожаев поручил отработать методику скорейшей записи пациента к узкому специалисту при выявлении у него какого-либо заболевания, без ожидания записи на прием в течение нескольких недель или месяцев, с последующим переводом в плановый режим.