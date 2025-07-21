В Крыму намолотили миллион тонн зерна

На сегодняшний день в Крыму фактически обмолочено 555 тысяч гектаров. Лучший результат показали Красногвардейский (139,7 тысяч тонн), Ленинский (120,1 тысяч тонн) и Джанкойский (107 тысяч тонн) районы. Самая высокая урожайность отмечается в Ленинском (32,8 ц/га), Симферопольском (28,4 ц/га) и Раздольненском (25,3 ц/га) районах, сообщило управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

С.Аксенов выразил признательность аграриям за достойный результат, достигнутый несмотря на сложные погодные условия: «Благодаря труду наших хлеборобов обеспечивается продовольственная безопасность Крыма».

Урожай зерна в Республике Крым в 2024 году составил 1,5 млн тонн, что на 0,5 млн тонн меньше, чем годом ранее.