В Азовском море кажется выловили всего бычка

В июле на восточном и северо-восточном побережье Азовского моря после перерыва на несколько лет были возобновлены научные исследования. Сотрудники отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ провели экспедицию в Херсонской и Запорожской областях от Геническа до Бердянска. Пока собранные пробы анализируются в лабораториях отдела, однако некоторые предварительные выводы ученые уже готовы озвучить.

«При визуальном осмотре и контрольном лове сачком мы отметили отсутствие в прибрежной зоне бычка, что может быть связано с его чрезмерным выловом. <...> Резкое сокращение популяции бычка в Азовском море у побережья Херсонской и Запорожской областей, по информации местных рыбинспекторов, стали замечать несколько лет назад. Это связано с переловом и подрывом кормовой базы и базы для размножения бычка в украинский период. Во времена СССР вылов бычка производился только с маломерных судов и малой бычковой драгой, но с 1990-х годов Украина стала использовать сейнеры с донными тралами, что привело к подрыву популяции в этих районах», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на начальника экспедиции, ведущего инженера отдела радиационной и химической биологии Игоря Мосейченко.

Также в институте сообщили журналистам, что ученые отобрали пробы воды, донных отложений и гидробионтов для дальнейшего определения в них концентрации альфа-, бета- и гамма-излучающих радионуклидов, а также тяжелых металлов и ртути. Также они отобрали восемь колонок донных иловых отложений для проведения ряда исследований осадочных накоплений, получили образцы красных водорослей и высших водных растений.

В сообщении подчеркивается, что текущие исследования для этого морского региона являются беспрецедентными: модернизированные за российское время лаборатории ИнБЮМ и высокий профессиональный уровень сотрудников позволяют впервые провести изучение по широкому спектру природных и искусственных радиоактивных и химических веществ в морской среде. Институт работал в регионе и в советское время, поэтому имеет возможность провести сравнительный анализ результатов.

«Радиоэкологические исследования на Азовском море были начаты именно нашим отделом еще в советский период, что было связано с изучением отклика морских акваторий на глобальные радиоактивные выпадения после испытания ядерного оружия и аварию на Чернобыльской АЭС. С 1997 года такие исследования в российском секторе Азовского моря проводят сотрудники Южного научного центра РАН и Мурманского морского биологического института РАН», – цитирует пресс-служба слова руководителя отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Натальи Мирзоевой.