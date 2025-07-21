Санитарные условия в больнице проверит прокуратура

Прокуратура Севастополя организовала проверку с привлечением специалистов Межрегионального управления Роспотребнадзора по сообщениям в соцсетях о ненадлежащих условиях пребывания в Первой городской больнице.

Будет дана оценка полноты исполнения в медицинском учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В комментарии к видео, размещенном в соцсети, женщина сообщила, что в терапевтическом отделении больницы не работает душ, повсюду грязь, полно тараканов и клопов: «Страшно и горько, что такое отношение к обычным людям».