С пляжем «Хрустальный» поручили разобраться и довести до ума

Состояние пляжа после ремонта вызывает недовольство жителей и гостей города. Там отсутствуют спасательные вышки, а лестницы-сходы в воду опасны и уже стали причиной травм отдыхающих. Словом, в результате ремонта пляж оказался не готов к эксплуатации.

— По пляжам очень много жалоб, — сообщил 21 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев. Он поручил поговорить с предпринимателем, который сегодня «модернизировал» лестницы-спуски резиновыми изделиями. И не только на этот счет.

Люди активно жалуются в Центр управления регионом и просят установить навесы и скамейки, вернуть спасательную вышку, открыть туалет.

— Вроде, пошли на встречу по всем направлениям. Обещали, что это будет образцовый пляж. В результате как срач был, так и остался. И все остальное тоже мало кого радует, — возмутился глава города, приказав вынести предписание оператору пляжа.

— Не хотят работать, значит, кто-то другой захочет! — пообещал губернатор.