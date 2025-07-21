Площадки для собак есть, но их как бы нет

В Севастополе есть пять оборудованных площадок для тренировок собак: две в Ленинском, две — в Нахимовском и одна — в Гагаринском районах. А площадок для выгула домашних питомцев нет вообще.

Оказывается, подобные общественные пространства благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и выбирают путем открытого голосования жителями города. Но «в 2025 году строительство дополнительных площадок для выгула и тренировок собак не запланировано», — сообщил департамент городского хозяйства в ответе на информационный запрос «Севастопольской газеты».

Имеющиеся тренировочные площадки расположены в парках им.60-летия СССР (за кинотеатром «Москва»), «Учкуевка» на Северной стороне, на ул.Николая Музыки, в районе арки на ул.Генерала Мельника (район пр.Победы), сквера Севастопольских курсантов у пляжа «Песочный» . Там установлены горки, качели, балансиры, бумы и барьеры для собак.

Площадки есть, а гулять с питомцами негде

Несмотря на то, что в последние три года собачьи площадки в городе появились, но их мало, и они приспособлены не для выгула, а для тренировок. Проблема же с выгулом четвероногих друзей человека по-прежнему не решена. Поэтому по утрам и вечерам с собаками на поводках севастопольцы отправляются в прогулки по улицам и дворам. А для выгула нужны свободные обширные территории, которых в городе фактически не осталось — всё ушло под застройку.

Особенно остро эта проблема ощущается в центре: ни на пляжах, ни в парках, скверах и возле детских площадок с собакой не погуляешь.

Старая проблема

Вопрос о создании специальных площадок для выгула собак поднимался неоднократно, в том числе и в стенах Законодательного собрания Севастополя. В 2020 году группа жителей Гагаринского района обращалась к депутатам с просьбой о благоустройстве таких площадок, так как владельцы животных нуждались в цивилизованных местах для выгула своих питомцев. Тогда было принято решение, что при проектировании второй очереди реконструкции парка Победы предусмотрят полноценную площадку для выгула и дрессировки собак. Сейчас как раз ведутся работы по реконструкции парка и площадка в нем запроектирована.

В 2023 году детский совет при уполномоченном по правам ребенка также подготовил проект по обустройству выгульных площадок для собак. Поводом для такой активности послужил тот факт, что в Севастополе ежегодно более 200 детей подвергаются укусам собак, в том числе домашних. Для уменьшения количества укусов людей и животных департаменту городского хозяйства предложили построить площадки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», но в ответ получили отказ, департамент уведомил, что такие площадки в городе уже существуют.

Говорят эксперты

С просьбой прокомментировать качество собачьих площадок в городе «Севастопольская газета» обратилась к специалистам кинологического клуба «Драйв». Эта некоммерческая организация занимается развитием кинологической культуры, популяризацией собаководства и продвижением спортивных дисциплин. В этом году общественники выиграли грант правительства Севастополя на реализацию проекта «Спорт с хвостом».

Кинологи считают, что существующие площадки подходят для индивидуальных занятий или тренировок с собакой лишь условно.

Собачьи площадки в сквере 60-летия СССР (600 кв.м) и в парке «Учкуевка» (250 кв.м) огорожены. Есть снаряды для дрессировки: их много, и они разнообразны. Площадки расположены далеко от жилой застройки, имеют хорошую транспортную доступность: до ближайшей остановки общественного транспорта три минуты пешком.

Из недостатков — земляное покрытие: после дождя там очень грязно и много луж. Внутри площадок растут деревья и кустарники. Площадка на Северной — тесная. Площадка в сквере в честь 200-летия Севастополя — у арки на ул.Генерала Мельника площадью 225 кв.м расположена под сильным уклоном и очень маленькая. К тому же ее транспортная доступность низкая: нет возможности подъехать, и парковки нет — приходится парковаться в жилом секторе. Близость к жилой застройке делает площадку неудобной для занятий — жители ругаются на шум.