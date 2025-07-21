На спуске Котовского автомобиль снес фонарный столб

Женщина-водитель оштрафована за повреждение дорожных сооружений, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 21 июля в 11.30 у дома №1 на ул.Котовского 39-летняя водитель автомобиля KIA неправильно выбрала безопасную скорость движения, потеряла контроль над управлением. Автомобиль выехал на обочину, снес фонарный столб и опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал.

На место происшествия сотрудники Госавтоинспекции Севастополя прибыли незамедлительно. В результате проверки водитель привлечена к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.