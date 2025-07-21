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На Античном проспекте уложили 150 метров асфальта

Рябов Михаил

До конца года строителям предстоит заасфальтировать там еще 1,6 км.

«Подрядная организация уложила нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги порядка 150 метров в районе Динопарка», — сообщила пресс-служба правительства Севастополя. На этом участке готов слой основания, что позволило подрядчику начать укладывать асфальт. По мере обустройства основания — асфальтирование начнется и на других участках будущей дороги.

«В целом, проспект Античный на сегодняшний день готов на 55%. Параллельно подрядчик переустраивает сети водоотведения, канализации, газоснабжения и связи. А также обустраивает тротуары и велодорожку» — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта Николай Максимов.

Новая дорога свяжет жилые кварталы районов бухт Омега и Камышовой. Проспект будет протяженностью 1,74 км. Там будет двухполосное движение, тротуары, велодорожка, светофоры, современные остановочные павильоны. Дорогу осветят, а обочины озеленят. Пешеходный переход у Инженерной школы снабдят кнопкой вызова.

Планируемый срок завершения работ — конец 2025 года.

Напомним, что строительство автодороги на пр.Античный долгие годы откладывалось из-за неопределенности границ объектов культурного наследия, принадлежащих Херсонесу, — античной усадьбы и античной дороги.

В этом густонаселенном районе расположены две школы. Подъезд к ним не имеет асфальта, детям приходится добираться на учебу по временному деревянному настилу через грязь и лужи.