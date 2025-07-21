На Античном проспекте уложили 150 метров асфальта

До конца года строителям предстоит заасфальтировать там еще 1,6 км.

«Подрядная организация уложила нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги порядка 150 метров в районе Динопарка», — сообщила пресс-служба правительства Севастополя. На этом участке готов слой основания, что позволило подрядчику начать укладывать асфальт. По мере обустройства основания — асфальтирование начнется и на других участках будущей дороги.

«В целом, проспект Античный на сегодняшний день готов на 55%. Параллельно подрядчик переустраивает сети водоотведения, канализации, газоснабжения и связи. А также обустраивает тротуары и велодорожку» — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта Николай Максимов.

Новая дорога свяжет жилые кварталы районов бухт Омега и Камышовой. Проспект будет протяженностью 1,74 км. Там будет двухполосное движение, тротуары, велодорожка, светофоры, современные остановочные павильоны. Дорогу осветят, а обочины озеленят. Пешеходный переход у Инженерной школы снабдят кнопкой вызова.

Планируемый срок завершения работ — конец 2025 года.

Напомним, что строительство автодороги на пр.Античный долгие годы откладывалось из-за неопределенности границ объектов культурного наследия, принадлежащих Херсонесу, — античной усадьбы и античной дороги.

В этом густонаселенном районе расположены две школы. Подъезд к ним не имеет асфальта, детям приходится добираться на учебу по временному деревянному настилу через грязь и лужи.