Меры безопасности усилят

Как и в Республике Крым, в Севастополе запретят публикацию любой информации о последствиях применения беспилотников и других средств поражения.

Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев 18 июля. Документ начнет действовать через 10 дней.

В указе говорится, что на период действия в Севастополе среднего уровня реагирования запрещено распространение в любом виде информации (в том числе фото и видеоматериалов), способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны России (ПВО, ППДО), сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК, промышленности, мостов и портовых зон, а также сведений о последствиях применения беспилотных — воздушных, подводных и наводных судов и транспортных средств, ракет или иных средств поражения. Исключение сделано для информации из официальных источников.

Указ направлен на обеспечение безопасности жителей города.