Каждый четвертый выпускник СевГУ — краснодипломник

Из более двух тысяч выпускников Севастопольского государственного университета 562 завершили учебу по программе бакалавриата, специалитета или магистратуры с красным дипломом.

По традиции их чествовали в Театре им.Луначарского, отмечая заслуги каждого в учебе и общественной работе. Почти каждый из краснодипломников — победитель или призер студенческих олимпиад различного уровня — от региональных до международных. Многие отличники — участники научных и исследовательских проектов.

Нынешнее вручение красных дипломов было названо началом нового жизненного этапа, к которому многие вчерашние студенты подошли с серьезным багажом знаний, иные даже уже реализуют себя а различных сферах деятельности: инженеры, архитекторы, учителя, госуправленцы, строители, виноградари.

— Мы надеемся, что наши выпускники все больше будут участвовать в различных сферах жизни Севастополя, в том числе экономики, и делать его жизнь более стремительной, — напутствовал выпускников ректор СевГУ Владимир Нечаев. Он пожелал им мечтать и не относиться к жизни, как к туризму.

По словам ректора, значительное число их выпускников уезжают в регионы, где они востребованы на атомных станциях страны или в сфере информационных технологий. Однако большая часть остается в Севастополе. Так, выпускники СевГУ гуманитарных направлений работают в школах города, айти, судостроении, в области электроники, строительстве, виноградарстве и виноделии. При этом В.Нечаев отметил, что у тех, кто сегодня получает диплом бакалавра или специалиста, есть возможность поступить в магистратуру, куда продолжается прием. Многие так и делают.

Так, выпускник юридического института Михаил Распутин сразу после торжественного вручения поехал подавать заявление в магистратуру. Говорит, что красный диплом удалось получить благодаря собственным стараниям, упорству, поддержке семьи, друзей и одногруппников. В качестве профессиональной специализации молодой человек выбрал государственно-правовой профиль.

Ирина Ращенкова — выпускница магистратуры по направлению «Биоинформатика и биофизика» Института перспективных исследований. Это уже второй ее красный диплом и вторая торжественная церемония вручения.

— Я уже работаю в университете младшим научным сотрудником в лаборатории молекулярной и клеточной биофизики. Начала работать, когда поступила в магистратуру, и продолжу. Буду поступать в аспирантуру, — поделилась планами девушка.

Анна Давидович завершила учебу в магистратуре по направлению «Востоковедение и африканистика». Она специализируется на экономике Средиземноморья. Сейчас работает финансовым директором на одной из севастопольских частных виноделен, занимается его развитием.

— Занимаюсь просчетом, аналитикой, различными методическими аспектами, с точки зрения технологических особенностей, закупкой препаратов, завозом оборудования, комплектующих, — рассказала А.Давиденко. Уже сейчас у нее более 12 лет экономического опыта: работала в международных аудиторских фирмах, банке, крупном международном концерне. Все это было в Москве, где девушка окончила бакалавриат Финансового университета при правительстве РФ, после чего решила всерьез заняться виноградарством и виноделием.

Вручению дипломов посвятили целый день 21 июля. На сцене ребят поздравляли члены городского правительства и Законодательного собрания, благодарственные письма вручали от имени сенаторов Совета Федерации и Государственной думы РФ.

Депутат Алексей Ярусов (он председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике) поздравил молодых людей с окончанием вуза, после чего рассказал, что в свое время его супруга тоже получила красный диплом, после чего родила троих детей.

Пожелание крепкой большой семьи прозвучало на празднике много раз. Как и пожелание ректора привести детей учиться в свою альма-матер.