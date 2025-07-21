«Гранд сервис экспресс» сообщил о задержках поездов в Крым и из Крыма

На утро понедельника, 21 июля, по направлению на Крымский полуостров и из Крыма задерживаются 17 поездов в пути следования, сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Задержки поездов фиксируются с утра 19 июля из-за падения обломков БПЛА на перегоне в Ростовской области. На 14.00 мск 21 июля задержка крымских поездов не превышала 4,5 часа.

«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам, по возможности, предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — цитирует сообщение компании-перевозчика ТАСС.

В «Гранд сервис экспресс» предупредили, что время задержки в пути может измениться. Актуальную информацию можно узнать по телефону нашей горячей линии 8-800-775-54-53.