Интервью с мотоциклистом, который уже шесть лет живет вне асфальта.

Эндуро — не просто хобби. Это путь, романтика и единение с природой, считает Владислав Бровкин, для которого мотоцикл стал образом жизни.

— Как вы оказались в мире мотоциклов?

— Любовь к мотоциклам привил мне дядя еще в раннем детстве. У него был советский «ИЖ Планета». Я проводил много времени, наблюдая, как он его чинит, крутил гайки рядом. Пока был маленький, собирал наклейки с мотоциклами и уже тогда понимал, что это мое!

— Почему выбрали именно эндуро?

— Эндуро — это мотоцикл, которому подвластны любые дороги: лес, поле, горы. Он универсальный. На нем можно добраться до самых живописных локаций. Скажем так, эндуро — мотоцикл для романтиков, любящих приключения и природу.

— Сколько лет катаетесь?

— С момента первой поездки прошло уже шесть лет. Свой первый мотоцикл я купил на деньги с продажи машины. Всего их было пять. Самый любимый — Rocket R1. Он дал мне мощный толчок в развитии, на нем я набрался опыта.

— Приходилось чинить технику, как дядя?

— Я всё делаю сам. Перебирал двигатель, ставил сальниковую цепь, менял амортизаторы, грипсы, защиту рук, менял рычаги на укороченные, не ломающиеся. Это неотъемлемая часть процесса.

— Насколько важна физическая подготовка?

— Нужно быть в хорошей форме: мотоцикл весит немало, и частенько его приходится поднимать. Не менее важна быстрая реакция. Иногда доли секунды решают, попадешь в куст или красиво проскочишь поворот.

— Это же опасный вид спорта?

— Ссадины и шрамы — обычное дело во время покатушек, но, к счастью, серьезных травм не было. Однако мотоспорт входит в топ самых опасных в мире, поэтому стоит напомнить, что экипировка — это не опция, а обязательная часть жизни мотоциклиста. У тебя должна быть полная защита: мотоботы, черепаха, наколенники, налокотники, перчатки, шлем, джерси. Мотоцикл и экипировка обошлись мне в 210 тысяч. Для непрофессионального гонщика это немаленькая сумма, однако в этом деле экономить нельзя.

— Где вы катаетесь? И как добираетесь до локации?

— Всё спонтанно: увидел гору, заехал. Хочется испытать себя, проверить технику и насладиться видом. Я чувствую себя свободным, не имея четкого маршрута. Однако не стоит забывать о комфорте других, поэтому я выбираю нетуристические локации и лучше безлюдные. До места покатушки добираюсь на машине с прицепом.

— Вы катаетесь один или с группой?

— В одиночных поездках есть особая атмосфера, но групповые выезды определенно веселее. Разумеется не всегда получается собраться, у всех нас есть работа, семьи и т.д.

— А самая незабываемая поездка?

— Удалось собрать около 15 человек. Мы прыгали по оборудованным трамплинам, пересекали болото, потом нас застал дождь. Возвращались домой по темноте, промокшие насквозь. Незабываемо!

— Существует ли негласное дорожное братство?

— Да, оно есть. Увидел мотоциклиста — кивнул, получил кивок в ответ. Мотобрат — это не просто слово. Мы все на одной волне, даже если раньше не встречались.

— Что вы чувствуете по отношению к новичкам? Дайте совет молодым эндуристам.

— Я отношусь к ним с уважением, никогда не отказываю в помощи. Даю простой совет: наблюдайте за опытными мотоциклистами. Никто не рождается профессионалом, главное — желание и упорство.

В этом году я хочу впервые выступить на соревнованиях. Это трассы на время, с жесткими условиями. Для меня — это следующая ступень.