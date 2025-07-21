Эндуристы: организованные и дикие

Там, где кончается асфальт, начинается эндуро. Это особый вид мотоспорта, в котором гонщики преодолевают бездорожье, скалы и леса, полагаясь только на свое мастерство, выносливость и надежность мотоцикла.

Как в любом спорте, эндуристы делятся на тех, кто состоит в спортивных клубах и федерации, и тех, кто катается сам по себе. Как начинают заниматься эндуро и с какого возраста можно начать тренировки? — спрашиваем у чемпиона России по эндуро Алексея Лопачука, директора спортивного клуба «СТК Экстрим-Севастополь».

— В нашем клубе занимаются мотокроссом и эндуро. По правилам разрешены тренировки с восьми лет, однако есть исключения. Некоторые дети обгоняют свой возраст.

— Для занятий необходимо приобрести личный мотоцикл?

— На данный момент клуб не предоставляет мотоциклы в аренду, поэтому ученикам необходимо приобрести его самостоятельно. Начинающие спортсмены покупают недорогие китайские модели, а позже переходят на технику классом выше.

— Проводите ли вы профилактические беседы со спортсменами о правилах поведения на мотоцикле в людных местах?

— Разумеется! Существует спортивный кодекс мотоциклистов, который знают все спортсмены. Также проводятся регулярные беседы не только о правилах поведения на соревнованиях, но и в людных местах.

— Как вы относитесь к эндуристам-любителям, которые нарушают общественный порядок?

— Я негативно отношусь к тем, кто не уважает чужой комфорт. Но, к сожалению, мы не можем навязать вступление в федерацию и катание по правилам. Я наслышан о нарушениях эндуристов на туристических маршрутах и в людных местах, сам неоднократно делал им замечания. Со своей стороны мы активно пытаемся развивать мотоспорт на территории Севастополя, в том числе для того, чтобы людей интересовало вступление в специальные клубы и подобные нарушения сократились.

— Мы постоянно получаем жалобы от граждан, — признает Сергей Любимов, организатор официальных соревнований по мотоспорту и президент «ФАМС Крыма». — Но мы к этим мотоциклистам не имеем никакого отношения. Все наши трассы согласованы с Минспортом. Мы за порядок.

По его словам, настоящие спортсмены катаются только по оборудованным маршрутам. Для этого и строятся трассы, вызываются медики, оформляются документы. Однако в Крыму немало и любителей, которые не связаны с официальными организациями.

Лес и горы под угрозой

Заезды эндуристов на особо охраняемые территории Севастополя и Крыма действительно происходят. Как сообщили в Севприроднадзоре, на территории заказника «Караньский» ведется патрулирование для выявления и пресечения нарушений правоохранительного законодательства в соответствии с ежемесячными графиками. Изготовлены информационно-указательные аншлаги о запрете въезда транспорта на территорию заказников. Сейчас их устанавливают.

Также патрули выходят на Большую севастопольскую тропу, которая проходит через государственные природные ландшафтные заказники «Байдарский», «Мыс Айя», «Ласпи». С наступлением пожароопасного периода рейды Севприроднадзор проводит совместно с департаментом общественной безопасности.

По результатам рейдов мотоциклистов, замеченных на охраняемых территориях, привлекают к административной ответственности. За первое полугодие на пять таких нарушителей наложены штрафы в общей сумме 15 тысяч рублей. В отношении трех — ведется административное производство.