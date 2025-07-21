«Балаклавская бухта» стала частью федерального курортного проекта

На заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации обсуждалась реализация проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

Общий объем его финансирования — 103 млрд рублей. Благодаря реализации проекта к 2030 году смогут дополнительно отдохнуть около 10 миллионов туристов в год.

«Отмечу, что на сегодня требуется приоритизация объектов: будем устанавливать очередность проектов, тем более что есть поручения Президента и ряд инициатив по созданию курортов в других регионах. Так, федпроект «Пять морей и озеро Байкал» дополнился проектом «Балаклавская бухта» в Севастополе», — объяснил повестку совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На заседании были представлены доклады о проектах «Приморск» в Запорожской области, «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в Иркутской области, «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия, «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Золотые пески» в Республике Крым, «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан, «Приморье» в Приморском крае, «Санкт-Петербург марина» в Санкт-Петербурге. А заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко презентовала проект «Балаклавская бухта».

В завершение Д.Чернышенко призвал регионы активнее взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы быстрее решать вопросы по реализации проектов, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.