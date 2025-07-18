Жителя Курильских островов обворовали в Севастополе

В Севастополе 55-летний житель Курильских островов строит себе дом. Через интернет он нанял бригаду рабочих и приехал проконтролировать ход работ.

Пока хозяин участка отлучился из дома, 22-летний строитель решил премировать себя, вытащив из отставленной без присмотра сумки 142 тысячи рублей. После чего его рабочий день закончился.

«Отгул» молодого человека очень быстро прервали сотрудники уголовного розыска Гагаринского района. На допросе он честно признался, что часть средств ушла на долги, а остальное — на личные нужды и компьютерный клуб, где, вероятно, надеялся отыграть еще больше.

В отношении строителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.