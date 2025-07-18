В Курской области при разминировании погибли севастопольские пиротехники МЧС

Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю С.Иванов скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета. Это была его вторая командировка в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения.

Р.Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по Севастополю работал в Курской области в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года. На его счету — сотни обезвреженных взрывоопасных предметов. Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни: во время очередного боевого выезда сапер подорвался на вражеском снаряде.

ГУ МЧС России по Севастополю искренние соболезнует семьям погибших сотрудников: «Это горькая, тяжелая утрата для каждого из нас и для ведомства в целом. Работа, которой оба пиротехника посвятили себя, под силу самым мужественным и достойным. Такими они и были: профессионалами, верными Родине, присяге, своему делу, своим моральным убеждениям. Выполняя задачи в Курской области, они проявили высшую степень доблести. Бесстрашие Сергея Иванова и Решата Медиева останется примером и ориентиром для современников и для будущих поколений. Гордимся и не забудем!»

День за днем спасатели МЧС России очищают курскую землю от опасных боеприпасов противника, рискуя жизнями, прилагают все усилия, чтобы люди могли вернуться в родные дома.