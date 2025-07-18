В Крыму ввели запрет на публикацию информации о работе ПВО и о налетах беспилотников

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел на территории региона запрет на публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации о применении беспилотников и последствий их применения, а также о работе ПВО, защитных сооружений, последствий терактов, диверсий и других чрезвычайных происшествий.

Соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.

Документом на территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить:

— места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений;

— последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий;

— места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Черного моря.