В Херсонесе проведут первый всероссийский чемпионат по археологии

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с музеем-заповедником «Херсонес Таврический». В ближайших планах у нас всероссийский студенческий чемпионат по археологии. В этом году мы постараемся приурочить его ко дню рождения известного археология, специалиста по античной истории Владимира Дмитриевича Блаватского — к 11 сентября», — рассказал Д.Татарков.

Командам из разных вузов страны предложат выполнить разные операции, которые входят в алгоритм археологических работ. Например, разработать план и подготовиться к проведению археологической разведки, составить план научного исследования, разметить квадраты раскопа, обработать массовый археологический материал и другое.

«Еще один наш проект — в будущем мы надеемся привлечь к нему центр «Корсунь» Международного детского центра «Артек» — это проведение межрегиональных археологических школ для подростков, старшеклассников. Экспертами и наставниками должны будут стать преподаватели университета, ученые, историки и археологи. Пока программа в разработке, но мы намерены воплотить ее, так как во многих школах и учреждениях дополнительного образования есть археологические кружки, и мы могли бы дать новые возможности для заинтересованных ребят и создать методическую площадку для их педагогов», — добавил директор института.

Подготовка археологов ведется на базе ИОНМО СевГУ, где уже реализуются программы обучения бакалавров и магистратуры, готовится к запуску профильная аспирантура. Следствием мегагранта, который реализовывался на базе ИОНМО, стало создание в структуре вуза в 2025 году научно-исследовательского Института истории и археологии Византии и Причерноморья.