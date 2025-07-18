Ухаживают за розарием у памятника Примирения

В сквере у памятника Примирения обрезают кустовые розы после цветения .

Уходовые работы ведутся круглый год, но сейчас, в середине лета, наступило время обрезки.

За более, чем пять лет, здесь действительно сформировался целый розарий площадью примерно 500 квадратов, его цветение продолжается с мая до поздней осени. Время от времени отцветшие розы приходится отстригать, чтобы появились новые, а сами кусты выглядели эстетично.

Невзирая на июльскую жару на кустах уже завязались новые бутоны, которые со временем будут радовать глаз темно-бордовыми соцветиями.

Сотрудники ГБУ «Парки и скверы» трудятся над клумбами с семи утра до полудня, работы много, хватит, как минимум, на три дня интенсивной работы.

Мастер участка Юлия Емельяненко рассказала, что обрезка роз происходит по мере отцветания бутонов, что способствует тому, чтобы в дальнейшем розовые кусты набрались сил и зацвели повторно.

Для того, чтобы выполнять обрезку, нужны определенные навыки и понимание, на какую высоту и длину обрезать.

– Это кустовая роза грандифлора, довольно неприхотливая и не требующая особого ухода. Обрезка после цветения — практически все, что ей требуется для нормального роста. Несмотря на жаркую погоду, роза чувствует себя хорошо, что видно по ярко-зеленому цвету листьев. Способствует тому и система капельного полива. После обрезки кусты зацветут снова обильным цветом, – рассказала Ю.Емельяненко.

По ее словам, одновременно с обрезкой происходит прополка розария. Всем этим занимаются всего два работника, больше выделить не получается из-за большого количества городских клумб, также требующих внимания цветоводов.

На севастопольских клумбах сейчас выращивают более 100 сортов роз, которые уже показали свою жизненную активность и стойкость.

Среди них – кустовая роза абрахам дерби, почвопокровная Зэ фейри, плетистая Перпл, чайно-гибридная Султан, садовая Валентина, крупноцветиая Коралловый сюрприз.

Собственного розового питомника в Севастополе нет, все сорта закупаются.

Новые закупки предпринимаются, если разработан новый розарий или по какой-то причине приходится заменять растения.

Работница предприятия «Парки и скверы» Марина Иванова призналась, что, несмотря на жару, работа ей нравится. Говорит, недавно переехала в Севастополь, и поэтому ей нравится все: и ухаживать за розами и просто дышать свежим морским воздухом.