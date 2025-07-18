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Ученые проводят лето на будущем курорте

Антонова Алиса

Группа ученых Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН этим летом проводит серию экспедиций для комплексного экологического исследования прибрежной зоны Сакской пересыпи в рамках обоснования реализации проекта «Золотые пески Евпатории». Научная работа выполняется по договору с ООО «Специализированный застройщик «М-ЛИТ». Эксперты ИнБЮМа должны выявить факторы, ограничивающие хозяйственное освоение прибрежных ландшафтов, а также сформировать научно обоснованные рекомендации по охране и устойчивому использованию природных комплексов. Особое внимание ученые уделят изучению флоры и фауны прибрежной зоны, в том числе идентификации редких природных сообществ и видов, занесенных в Красную книгу, сообщила пресс-служба института.

«На сегодняшний день мы завершили уже третью экспедицию. На ключевых точках нам удалось отобрать пробы фито-, ихтио- и зоопланктона, макрофитобентоса, зообентоса, ихтиофауны. Собранные в ходе экспедиции данные позволят сформировать списки видов гидробионтов, выявить те виды, которые включены в Красные книги Республики Крым и Российской Федерации, а также оценить биологическое разнообразие в исследуемой акватории Каламитского залива. Результаты нашего исследования помогут разработать рекомендации по сохранению уникальных природных комплексов и оптимизировать природопользование в прибрежной зоне Сакской пересыпи, определить допустимые виды хозяйственной деятельности, учитывая перспективы экономического освоения этой акватории. По итогам этой большой работы мы подготовим научное заключение, которое должно лечь в основу проектных решений при реализации каждого этапа строительства нового курорта», — рассказала об исследованиях начальник экспедиций, старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, д.г.н. Татьяна Панкеева.

Федеральный круглогодичный курорт «Золотые пески» создаётся на западном побережье Крыма между городами Саки и Евпатория. Объекты строятся по поручению Президента России Владимира Путина в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».