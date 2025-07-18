Проведут оперный фестиваль Ильдара Абдразакова

VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется 12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств. В нем примут участие солисты ведущих российских и зарубежных театров. Музыкальный форум впервые пройдет на крымской земле.

По традиции, в рамках фестиваля состоится «Летняя школа Ильдара Абдразакова», частью которой станет серия мастер-классов, открытые репетиции звезд мировой оперной сцены, творческие встречи с музыкальными деятелями.

В Севастополе выступят Алексей Тихомиров. Анастасия Сагайдак, Кирилл Белов, Юлия Шаварина. Иосиф Никитенко. Проведение фестиваля в Севастополе расширяет и без того широкую географию фестиваля.

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова основан в 2018 году и является одним из крупнейших, динамично развивающихся музыкальных форумов России. он направлен на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи.

За семь сезонов концерты прошли в 24 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Челябинске, Альметьевске, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Тюмени, Астрахани, Владивостоке и других городах.

Включение Севастополя в фестивальную программу связано с назначением в декабре 2024 года И.Абдразакова директором Севастопольского театра оперы и балета.

И.Абдразаков — российский оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Абхазия.