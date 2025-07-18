Просадки асфальта у остановок устраняют

Борьба с наплывами асфальта около остановок общественного транспорта началась и будет продолжена.

Так отреагировал Севавтодор на многочисленные жалобы жителей города на деформацию асфальта, препятствующую комфортной посадке на общественный транспорт. Такая ситуация сложилась не только у магазина «Черноморочка» на пл.Лазарева, но и по всему городу.

Тема обсуждалась на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Транспортники объяснили тогда возникшую проблему жарой и интенсивным движением, но необходимость срочного ремонта признали. Работы провели в ночное время 9 и 10 июля, чтобы не мешать движению.

За две эти ночи, по информации Севавтодора, восстановлено асфальтобетонное покрытие заездных карманов на пл.Лазарева и на ул.Большой Морской.

Однако, как оказалось, это далеко не все локации, где асфальт деформирован. Аналогичные просадки и наплывы имеются в районе остановок «Проспект Победы», на ул.Пожарова, на пр.Генерала Острякова», на ул.Гоголя...

По заверениям Севавтодора», там тоже асфальт отремонтируют.