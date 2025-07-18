При поддержке ЕР дети в регионах получат школьные принадлежности в преддверии учебного года

«Единая Россия» поможет школьникам подготовиться к началу учебного года. Партия предоставит учебные наборы детям участников СВО, а также многодетным, малообеспеченным семьям и родителям из новых регионов. Передача необходимых принадлежностей состоится в рамках традиционной акции «Собери ребенка в школу», старт которой дал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он напомнил, что в 2024 году при активном участии депутатов, предпринимателей и неравнодушных граждан поддержку в подготовке ко Дню знаний получили 287 тысяч юных жителей.

– Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. В этом году мы соберем все самое необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах, – сказал секретарь Генсовета партии.

Присоединиться к сбору может любой желающий – по всей стране будут открыты специальные пункты. Чтобы получить помощь, родителям необходимо заполнить форму на официальном сайте акции или в региональных исполкомах и общественных приемных ЕР.

Кроме акции, партия запускает проект «Родительская приемка», в ходе которого состоятся проверки готовности школ к 1 сентября. Представители «Единой России» совместно с родителями учащихся оценят качество проведенных в образовательных организациях строительных и ремонтных работ, состояние столовых и спортивных площадок. Также депутаты встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать помощь в подготовке к новому учебному году.

По мнению политконсультанта, директора Центра общественно-политических проектов Константина Листратова, совместная оценка готовности школ с последующей адресной помощью от депутатов – это реальный вклад в создание комфортных и безопасных условий для обучения.

– «Единая Россия» заботится не только о детях, но и о качестве образовательной среды. Сочетание материальной помощи с мониторингом инфраструктуры показывает понимание всех аспектов подготовки к учебному году и стремление обеспечить комплексную поддержку семьи и школы, – резюмировал политолог.